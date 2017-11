Produção de seguro direto caiu 3,9% em setembro para 7,4 mil milhões de euros

Lusa28 Nov, 2017, 19:10 | Economia

De acordo com o relatório da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em setembro, "a produção de seguro direto relativa à atividade, em Portugal, das empresas de seguros sob a supervisão da ASF apresentou uma diminuição de 3,9% face ao período homólogo de 2016, para a qual foi determinante o decréscimo de 9,7% verificado no ramo Vida".

No ramo Vida, os Planos Poupança Reforma (PPR) registaram uma subida de 24% face ao período homólogo de 2016, representando cerca de 34% da produção total.

No mesmo período, os custos com sinistros verificaram um decréscimo de 30,9%, em resultado da descida de 39,9% no ramo Vida e do aumento de 2,7% nos ramos Não Vida.

No final do terceiro trimestre, o valor das carteiras de investimento das empresas de seguros totalizou 50,4 mil milhões de euros, menos 3,7% desde o início do ano. Na mesma data, o volume de provisões técnicas ascendeu a 43 mil milhões de euros, correspondendo a um aumento de 0,2%.

A autoridade realça, pela positiva, "o crescimento de 5,4% verificado nos ramos Não Vida, para o qual contribuiu de forma significativa o acréscimo de 11% na modalidade de Acidentes de Trabalho".

"Os rácios de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) e do Requisito de Capital Mínimo (MCR) situaram-se em 192% e 572%, refletindo aumentos de 37 e 144 pontos percentuais, respetivamente", lê-se no documento.

Por sua vez, as contribuições para os fundos de pensões aumentaram 53,8%, enquanto o montante dos benefícios pagos caiu 9,1% em setembro face ao período homólogo do ano anterior.

"Os montantes geridos cresceram 4,1% em relação ao final do ano transato atingindo cerca de 19,2 mil milhões de euros", adianta a ASF.