Produção de vinho em Portugal deve aumentar 8% na campanha de 2023/2024

O volume de produção de vinho, na casa dos 7,4 milhões de hectolitros, representa ainda um aumento homólogo de 12% em relação à média das cinco últimas campanhas, refere o IVV em comunicado.

De acordo com as previsões do instituto, resultante da auscultação feita às Entidades Regionais representativas, as regiões do Douro (+10%) e de Lisboa (+10%), são as que apresentam maiores subidas em volume relativamente à última campanha, com aumentos superiores a 100 mil hectolitros.

Na região do Dão "não se prevê uma variação na produção", realça o IVV, enquanto na região da Madeira a previsão aponta para um ligeiro decréscimo (-1%) face à campanha de 2022/2023.

O IVV assinala ainda que aumento de 8% na produção de vinho, face à campanha anterior (2022/2023), se deve ao facto de 12 regiões terem registado crescimentos em volume (hectolitros).

Os dados recolhidos pelo IVV, indicam igualmente que, no geral, as uvas apresentam um "bom estado fitossanitário", permitindo, portanto, antever uma "produção de boa qualidade", sujeita, no entanto, às condições climáticas que se verificarem até à vindima, lê-se no comunicado.