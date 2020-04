Produção e exportações da indústria de moldes registaram quarto melhor ano de sempre em 2019

Segundo o documento, no ano passado a produção atingiu um valor estimado de 682 milhões de euros, contabilizando-se exportações no valor total estimado de 614 milhões, resultado das vendas para 84 países.

A Cefamol realça que 2019 foi "o quarto melhor ano de sempre da indústria em termos de produção e exportação", demonstrando aqueles números "uma elevada capacidade de adaptação às necessidades dos seus clientes", bem como "às evoluções, quer dos mercados, quer das tecnologias".

A balança comercial também regista uma tendência de crescimento: de 248 milhões de euros em 2010, para 443 milhões de euros em 2019.

Apesar do balanço positivo, os números registam uma quebra do setor relativamente a anos anteriores: a produção está praticamente equivalente à de 2015 e as exportações estão abaixo do apurado em 2016.

Atualmente, de acordo com o relatório, o setor de moldes conta com 536 empresas nacionais, maioritariamente de pequena e média dimensão (PME), dedicadas à conceção, desenvolvimento e fabrico de moldes e ferramentas especiais.

A indústria dos moldes é responsável pela contratação de aproximadamente 11 mil trabalhadores, estando sobretudo concentrada nas regiões da Marinha Grande, no distrito de Leiria, e Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.

Especificamente na área da injeção de plásticos, Portugal é o oitavo a nível mundial e terceiro maior produtor na Europa.

A maior parte da produção da indústria nacional de moldes é encaminhada para Espanha, Alemanha, França, República Checa, Polónia e Estados Unidos da América.