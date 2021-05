Produção industrial aumenta na zona euro e na UE em março

Na variação homóloga, a produção industrial aumentou 10,9% na zona euro e 11,0% no conjunto da UE em março deste ano face a março de 2020 - data do primeiro grande confinamento provocado pela pandemia da covid-19 -, enquanto na comparação em cadeia, face a fevereiro de 2021, aumentou marginalmente, 0,1% no espaço da moeda única e 0,6% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Em fevereiro, o indicador havia conhecido recuos, tanto na comparação homóloga (-1,6% na zona euro e -1,1% na UE), como na comparação em cadeia (-1,0% na área do euro e -0,9% no conjunto da União).

Na comparação homóloga, as subidas mais marcantes em março registaram-se em Itália (+37,7%) e Eslováquia (+24,5%), e os maiores recuos em Malta (-2,8%) e na Finlândia (-2,2%).

Na comparação com fevereiro deste ano, os maiores avanços na produção industrial foram observados na Dinamarca (+4,9%) e na Lituânia (+4,5%), e os maiores recuos no Luxemburgo (-4,4%) e na Bélgica (-4,0%).

Em Portugal, a produção industrial cresceu 5,4% na variação homóloga, mas recuou 1,0% face a fevereiro.