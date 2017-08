Produção industrial britânica sobe 0,3% em junho em termos homólogos

Lusa 10 Ago, 2017, 13:47 | Economia

O aumento da produção industrial no Reino Unido no mês de junho ficou a dever-se ao início das operações petrolíferas no mar do Norte, que normalmente param em meados do ano para manutenção dos equipamentos, justificou aquele organismo em comunicado.

Em maio, a produção industrial caiu 0,1% em relação abril e recuou 0,2% quando comparada com igual mês de 2016.

Os analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg esperavam que em junho o índice de produção industrial no país subisse 0,1% em termos mensais e recuasse 0,1% em termos homólogos, pelo que foram surpreendidos pelos dados hoje divulgados.