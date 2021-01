Produção industrial diminui 4,4% em dezembro e 7% em 2020

"O índice de produção industrial registou uma variação homóloga de -4,4%, inferior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) à observada em novembro", observou o INE, acrescentando que aquela "evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de -1,5% (-1,4% em novembro)".

No conjunto do ano passado, o índice de produção industrial diminuiu 7%, depois de uma variação negativa de 2,3% em 2019, "com todos os agrupamentos a apresentarem variação negativa".

Segundo o INE, "destacam-se, pela intensidade da sua taxa de variação, o [agrupamento] de bens de investimento com redução de 13,4% (2,9% em 2019)", bem como o "bens de consumo e de bens intermédios", cuja variação média anual se situou em -8,4% e -6,1%, respetivamente (-2,2% e -0,9% em 2019, pela mesma ordem).

Já o agrupamento de energia passou de uma variação média anual de -8,9% em 2019 para -0,6% em 2020.

Relativamente ao mês de dezembro, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de bens intermédios (cresceu 5,3%), com o agrupamento de energia a dar o contributo mais influente para a redução do índice total (-3,2 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -15,6% (-10,1% no mês anterior).

O agrupamento de bens de investimento passou, no mês em análise, de uma variação homóloga de -5,4%, em novembro, para -14,4% em dezembro e contribuiu com -2,4 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Já o agrupamento dos bens de consumo diminuiu 3,9%, depois de uma variação negativa em 3,8% em novembro, contribuindo com -1,1 pontos percentuais para a evolução do total do mês, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.

Numa análise à variação mensal, observou-se, ainda, que aquele índice teve uma evolução positiva de 1,8%, melhor do que a de -4,7% registada em novembro.

Quanto ao último trimestre de 2020, o índice agregado uma variação homóloga de -2,4%, depois de, no trimestre anterior (julho, agosto e setembro), esta variação ter sido -0,7%.