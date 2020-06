Produção industrial francesa cai mais de 20% em abril

No acumulado dos dois meses, a descida da produção industrial francesa atingiu os 33,1%.

Por setor, em abril, destacaram-se as quedas no automobilístico (88%) e no fabrico de materiais de transporte (47,5%).

A construção, por seu turno, cedeu 32,7%, enquanto o fabrico de bens de capital desceu 24,6% e de "outros bens industriais" 22,3%, revelou o Insee.

Já nas indústrias extrativas, energia e água, o retrocesso foi de 11,2% e na indústria agroalimentar de 6,2%.

A contrariar esta tendência, a produção na atividade de tratamento e refinamento de carvão avançou 9%.