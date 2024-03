Produção industrial recua em janeiro 6,7% na zona euro e 5,7% na UE

De acordo com o serviço estatístico europeu, o indicador também caiu na comparação com dezembro: 3,2% nos países da área do euro e 2,1% o conjunto dos 27 Estados-membros.

Entre os países para os quais há dados disponíveis, a produção industrial teve as principais quebras, face a janeiro de 2023, na Irlanda (-34,1%), Estónia (-8,6%) e Bulgária (-7,6%) e os maiores crescimentos na Eslovénia (12,2%), Grécia (10,5%) e Dinamarca (5,3%).

Na comparação em cadeia, a Irlanda (-29,0%), Malta (-9,4%) e a Estónia (-6,6%) apresentaram os principais recuos e a Polónia (13,3%), Eslovénia (10,6%) e Lituânia (7,2%).

Em Portugal, o indicador recuou 1,5% na variação homóloga e avançou 1,4% em cadeia.