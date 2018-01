Produtores de pera rocha pretendem atingir 100 ME de exportações em 2019

Lusa17 Jan, 2018, 12:00 | Economia

"Entre janeiro e novembro de 2017, as exportações de pera rocha ultrapassaram os 82,4 milhões de euros, um aumento de 19% em comparação com 2016. Com as ações de promoção e divulgação previstas, a ANP espera alcançar os 100 milhões de euros de exportações em 2019, o que equivale a um crescimento de 21% face ao valor atual das vendas internacionais deste fruto", referiu, em comunicado, a associação.

De acordo com os dados disponibilizados pela ANP, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha e Marrocos são os principais destinos de pera rocha, absorvendo 81% do valor total das exportações nacionais.

O projeto de promoção global da pera rocha nos mercados externos é cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização. No total, está previsto um investimento global de 430.902 euros, sendo que cerca de 85% do valor é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Entre as ações de promoção internacional previstas, encontra-se a presença na feira de produtos hortofrutícolas `Green Week` (Semana Verde), que vai decorrer em Berlim entre os dias 19 e 28 de janeiro.