Produtos solares lideram quebra de vendas nos super e hipermercados

"As categorias com maiores quebras refletem bem que os portugueses se mantêm em casa, entre as quais se destacam os produtos solares (-85%), os produtos para calçado (-52%) e os perfumes (-51%)", conclui o relatório, que analisou as vendas em valor feitas dentro do retalho alimentar das lojas Auchan, Continente, Dia/MiniPreço, El Corte Inglés, Intermarché, Mercadona e Pingo Doce, excluindo as ilhas, no período de 23 a 29 de março, em comparação com a mesma semana do ano passado.

Os dados revelam ainda que, na semana em análise, registaram-se vendas na ordem dos 206 milhões de euros, o que representa uma quebra de 6% face ao período homólogo (menos 12,5 milhões de euros) e de 12% comparativamente à semana anterior.

No sentido oposto, o comércio `online` (e-commerce) continuou a registar ganhos, tanto em ocasiões de compra (subida de 77%) e de captação de lares (mais 75%), revelando a recetividade dos consumidores às plataformas digitais para realizarem as suas compras com "facilidade e comodidade", conclui o barómetro.

Naquela semana, a venda de produtos alimentares cresceu, contrariando a quebra generalizada verificada no retalho alimentar.

"O facto de os portugueses estarem agora confinados nas suas casas altera alguns dos seus hábitos e rotinas diárias. No caso da alimentação, muitas das refeições passaram a ser confecionadas e consumidas em casa. Tomar o pequeno-almoço e o lanche em casa e fazer petiscos e sobremesas levou a um forte dinamismo de algumas categorias, que surgem agora no topo dos maiores crescimentos, como as bebidas quentes (+38%) e as sobremesas/doces (+30%)", explica, em comunicado, a consultora Marta Teotónio Pereira, da Nielsen.

Assim, os dados indicam que "os portugueses parecem mais propícios a cozinhar em casa", também espelhado no facto de o retalho alimentar ter perdido, naquele período, mais de 70% em `take-away`/cafetaria, face à semana homóloga.

Na categoria de produtos alimentares frescos, apesar dos decréscimos em alguns setores, há segmentos que se destacam pelo "forte crescimento", refere o estudo, sobretudo devido a dois fatores: defender o sistema imunitário (aumento das vendas de laranja, limão, tangerina/clementina e kiwi) e cozinhar mais em casa (aumento das vendas de courgette, alho seco, cebola, couves/afins).

Manteve-se, ainda, a preocupação com a higiene, saúde e limpeza do lar, registando-se crescimentos significativos em acessórios de limpeza (+44%), limpeza do lar (+20%) e cuidados de saúde (+9%).

"A evolução das categorias de FMCG [`Fast Moving Consumer Goods`, bens de grande consumo] não deixa dúvidas de que os portugueses se mantêm em casa e que se estão a adaptar à vida em quarentena, procurando já produtos que os fazem sentir melhor em casa", considera Marta Teotónio Pereira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.

Portugal regista hoje 599 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na terça-feira, e 18.091 infetados (mais 643), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).