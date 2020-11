Proença-a-Nova investe 600 mil euros na valorização da Serra das Talhadas

Em declarações à agência Lusa, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo, explicou que o objetivo deste investimento, no valor de 600 mil euros, é valorizar o património natural de toda a área territorial da Serra das Talhadas.

"Queremos valorizar toda a área territorial e as povoações que se encontram no sopé da serra. Para o efeito, vamos investir neste projeto mais de 600 mil euros, sendo que cerca de 403 mil euros surgem como apoio no âmbito do programa Valorizar", afirmou o autarca.

No local, onde atualmente existe uma torre de vigia para os fogos florestais, vai nascer uma estrutura metálica que tem a assinatura do arquiteto Álvaro Siza Vieira.

"Este objeto estrutural vai ter 15,5 metros de altura e é ainda composta por três plataformas de observação em três níveis diferentes. Com a retirada da torre de vigia, esta estrutura vai substitui-la durante a época dos fogos florestais", disse João Lobo.

Além desta estrutura, vai ser criado um percurso pedonal na crista da serra em que, ao longo do percurso, vão surgir pontes suspensas para permitir a acessibilidade.

"Trata-se de um investimento que traduz a nossa aposta continuada no turismo e na valorização do nosso património natural, tirando partido de coisas únicas e diferenciadoras que existem no nosso território", conclui João Lobo.