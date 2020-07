Profissionais do setor da diversão noturna descontentes com novas regras

Os profissionais do setor da diversão noturna estão descontentes com a proposta do Governo de voltarem à atividade com as regras dos cafés, o que significa o encerramento às 20h00. O setor prefere manter os espaços encerrados enquanto recebem apoios financeiros do que reabrir com estas novas regras.