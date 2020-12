"Profunda desonestidade". Jerónimo Martins multada na Polónia

O processo está relacionado com a prática de descontos a mais de 200 fornecedores dos supermercados Biedronka, em especial de frutas e legumes. O regulador polaco considerou esses descontos "arbitrários", dizendo que eram impostos já depois da entrega dos produtos pelos fornecedores.