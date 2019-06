Partilhar o artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados Imprimir o artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados Enviar por email o artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados Aumentar a fonte do artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados Diminuir a fonte do artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados Ouvir o artigo Programa Aldeia Segura com arranque tímido nos concelhos mais afetados

Tópicos:

Aldeia Segura, Camelo Sarnadas, Castanheira, Câa Pedrógão, Figueiró,