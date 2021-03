Programa Apoiar reabre candidaturas, alarga setores abrangidos e reforça apoios

"Na próxima semana vamos proceder à reabertura das candidaturas ao programa Apoiar original, vamos também começar a proceder ao pagamento dos reforços das verbas para os novos limites que estabelecemos (e a que podem aceder também as empresas que já beneficiaram do programa) e o dia 25 de março é o objetivo que temos para abrir os avisos para os novos setores e os novos empresários elegíveis", anunciou hoje o ministro da Economia e da Transição Digital.

Na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio ao emprego e às empresas decididas no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, Pedro Siza Vieira disse que as candidaturas à primeira fase do Apoiar foram encerradas no final de janeiro porque "o ritmo de candidaturas que então se verificava já era muito reduzido".

"Mas verificámos que muitas empresas que eram elegíveis não apresentaram a sua candidatura e por isso vamos reabrir as candidaturas por um curto período de uma semana para que empresas que ainda não tinha apresentado candidatura o possam fazer agora", disse.

De acordo com Siza Vieira, esta nova fase de candidatura está agora aberta a novos setores que, "não sendo propriamente sido encerrados administrativamente ou impactados pela redução de mobilidade, são, apesar de tudo, setores fornecedores dessas áreas", dando como exemplos a panificação, pastelaria e fabricação de artigos de pirotecnia.