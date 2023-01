Programa da Fábrica de Unicórnios de Lisboa teve mais de 30 candidaturas

Em comunicado, a Fábrica de Unicórnios, que está fisicamente instalada no Hub Criativo do Beato e foi criada para potenciar o crescimento de empresas, revela que, no total, candidataram-se 33 `scaleups` (empresas em alto crescimento) à primeira edição do `Scaling Up Program`.

"No total, candidataram-se 33 `scaleups`, `startups` já numa fase mais avançada de crescimento para um total de seis a oito vagas. Em conjunto, 79% das candidatas têm operações em Lisboa e já têm um investimento levantado de 45 milhões de euros e mais de 840 colaboradores", lê-se na nota.

Segundo é referido no comunicado, o "Scaling Up Program foi criado para `scaleups`, `startups` que já obtiveram investimento relevante, têm um produto ou serviço em comercialização e uma equipa forte e estruturada, encontrando-se numa trajetória de crescimento rápido e a planear a expansão internacional".

Agora, entre as 33 candidaturas serão selecionadas até oito `scaleups` que melhor cumprem os critérios para integrar a primeira edição do programa, que arranca em 30 de janeiro.

Na sessão de lançamento, as `scaleups` irão apresentar os seus modelos de negócio aos "mais de 30 parceiros `corporate` e 28 fundos de investimento", é indicado.

"O nosso objetivo é ajudar estas empresas a maximizar o seu potencial de crescimento e, desta forma, ter um forte impacto económico para Lisboa e para o país, atraindo mais inovação, investimento e emprego", salienta Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Fábrica de Unicórnios de Lisboa, citado na nota.

O `Scaling Up Program` irá decorrer ao longo de oito meses e tem como objetivo desenvolver "as competências críticas de equipas de liderança", apoiar na resolução dos desafios de crescimento que enfrentam, "acelerando o crescimento em Portugal e a expansão para outros mercados".

Entre os parceiros estratégicos do programa estão a Google, Galp, Delta Cafés, Cuatrecasas, Fidelidade, BPI e PwC, além da Câmara Municipal de Lisboa.

No final de outubro, no lançamento oficial da Fábrica de Unicórnios, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que o programa `Scaling Up` irá apoiar 20 `scaleups` por ano.

Na altura, o autarca adiantou ainda que o programa conta com o apoio de 30 empresas parceiras e 20 investidores, que podem ajudar no crescimento das `scaleups`, e "vai começar com oito milhões de euros", explicando que esse investimento não é só dinheiro público, porque conta com financiamento do setor privado.