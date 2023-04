Programa de Estabilidade. Governo revê em alta indicadores de crescimento económico

O ministro das Finanças apresentou esta segunda-feira o Programa de Estabilidade 2023/2027, no qual atualizou o cenário macroeconómico. Fernando Medina prevê que a economia portuguesa cresça mais este ano do que era estimado, com o PIB a passar de 1,3 para 1,8%. A dívida pública está também a diminuir e o défice foi revisto em baixa de 0,9% para 0,4%, com previsão de estabilização nos próximos anos. Medina prometeu um desagravamento do IRS até 2027 e a atualização das pensões em 2024.

13h26 - O Programa de Estabilidade em síntese 12h30 - Conselho de Ministros revê medidas de apoio às famílias



Questionado se teria margem para reduzir mais o défice em 2023, Fernando Medina respondeu que “não reduzimos mais o défice para apoiar mais as famílias”.

O ministro das Finanças afirmou, no entanto, que “há ainda margem para mais medidas” e anunciou que o Conselho de Ministros vai rever nas próximas horas as medidas de apoio às famílias.







"Esta revisão das projeções de crescimento económico vai-nos permitir rever o nosso elenco de medidas já com solidez", disse o ministro das Finanças.



A conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros vai ter lugar após as 15h00. Serão então conhecidas as decisões relativamente aos apoios às famílias.







12h25 - Pensões: “Não há nenhuma diminuição do valor de 2024 e anos seguintes”



Em resposta aos jornalistas, Fernando Medina garantiu o cumprimento integral da fórmula de cálculo das pensões.



“Significa isto que não há nenhuma diminuição do valor de 2024 e anos seguintes relativamente ao valor de atualização das pensões”, declarou.

12h20 - "Não vamos intensificar o processo de consolidação orçamental"



Ainda em relação ao défice, Medina diz que o objetivo é “ter em 2023 um défice orçamental que se vai manter nos níveis de 2022”.



Por isso, “não vamos intensificar o processo de consolidação orçamental”, garantiu.







12h15 - Governo garante atualização das pensões em 2024



“Temos hoje a margem necessária para proceder à atualização das pensões do ano de 2024 com a correção integral da base no cumprimento da fórmula de atualização das pensões”, afirmou Fernando Medina.







Programa de Estabilidade "contém esse patamar necessário para que a atualização das pensões em 2024 se faça cumprindo na integralidade aquilo que decorreria de uma aplicação direta da fórmula das pensões sem a adaptação no ano de 2023".

12h10 - Medina promete desagravamento do IRS até 2027



De acordo com Fernando Medina, o Governo definiu como objetivo “conseguir um desagravamento fiscal em sede de IRS superior a dois mil milhões de euros no ano de 2027”.







O governante salientou que o objetivo é permitir uma "melhoria dos rendimentos das classes médias".



"É um trabalho que vamos continuar ao longo dos próximos anos", afirmou, indicando que o objetivo mínimo é um desagravamento do IRS superior a dois mil milhões de euros até 2027.







12h05 - “Máximo histórico” de população empregada



O Governo prevê um aumento da população empregada.



Segundo Fernando Medina, “estamos num máximo histórico de população empregada mas não está ao mesmo ritmo” da procura, o que explica o aumento em simultâneo da população empregada e desempregada.







Medina antecipa que a taxa de desemprego deverá aumentar em 2023, mas tenderá a diminuir ao longo do período. Segundo as previsões do Executivo, a taxa de desemprego deverá ser de 6,7% este ano, uma previsão acima dos 5,6% apontados anteriormente.







12h02 - Governo prevê estabilização das taxas de juro



O ministro das Finanças prevê uma “estabilização” das taxas de juro no próximo ano e a médio prazo.



Fernando Medina diz que a expectativa é que a Euribor a 3 meses fique nos 3,8% e que venha a cair para 2,7% depois disso.







12h00 - Medina admite diminuição dos preços em alguns bens



Fernando Medina sublinhou que “uma inflação mais baixa não significa que estejamos a falar de diminuições de preços”.



No entanto, o ministro das Finanças não exclui uma “efetiva diminuição de preços em vários bens, nomeadamente naqueles que são muito sensíveis ao preço da energia e dos transportes”.







11h55 - Governo vê dívida pública a cair para 107,5% este ano e abaixo dos 100% em 2025



O rácio da dívida pública vai reduzir-se para 107,5% este ano e fixar-se abaixo dos 100% em 2025, segundo as previsões macroeconómicas no Governo.



O Ministério das Finanças prevê agora que o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) caia de 113,9% em 2022 para 107,5% este ano e para 103% em 2024, baixando para 99,2% em 2025.



Para 2026 prevê um rácio de 95,6% e para 2027 de 92%, o que significa uma redução de 22 pontos percentuais (p.p.) entre 2022 e 2027.



A previsão para este ano fixa-se abaixo dos 109,2% previstos pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) e dos 109,9% estimados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), bem como os 112,4% do Fundo Monetário Internacional (FMI).







(agência Lusa)







11h53 - “Estamos a crescer para lá da recuperação dos níveis pré-pandemia”







11h50 - Governo revê em alta taxa de inflação para 5,1% este ano



A taxa de inflação "diminuir de forma gradual e consistente" e cair para 5,1% este ano, acima dos 4% estimados em outubro, antes de se reduzir para 2,9% em 2024, prevê o Governo no Programa de Estabilidade.







"O que acontecerá é que a partir de o mês de abril, maio (...) a taxa de inflação registará uma evolução significativamente inferior", face ao verificado nestes primeiros meses do ano, disse Fernando Medina.





O ministro precisou que este valor anual de 5,1% indica que no segundo semestre haverá "meses de inflação inferior a 5,1%", adiantando que este "fenómeno de descida da inflação tem a ver com o que está acontecer nos mercados da energia" e também na componente industrial.







11h45 - Governo prevê estabilização do défice







O défice foi revisto em baixa de 0,9% para 0,4%. “Projetamos uma estabilização do défice orçamental entre 2022 e 2023”, disse Fernando Medina.





11h40 - "Economia vai crescer mais em 2023"



O Governo revê em alta os indicadores relativos ao crescimento económico, prevendo um PIB de 1,8% (em outubro era previsto um PIB de 1,3%).



“A economia vai crescer mais em 2023 do que aquilo que tínhamos antecipado”, diz Fernando Medina, que justifica esta melhoria com as mudanças no contexto internacional, “com uma maior estabilização e diminuição dos preços da energia”.







11h34 - Fernando Medina apresenta Programa de Estabilidade 2023-2027







O ministro das Finanças, Fernando Medina, prepara-se para apresentar o Programa de Estabilidade (PE), após o envio do documento à Comissão Europeia.





O PE, bem como o Programa Nacional de Reformas (PNR) 2023, foram aprovados na quinta-feira em Conselho de Ministros.







No Programa de Estabilidade, que será debatido no parlamento em 26 de abril, o executivo poderá rever o cenário macroeconómico inscrito no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), no qual previa para este ano um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,3%, uma taxa do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de 4%, um défice de 0,9%, um rácio da dívida pública de 110,8% e uma taxa de desemprego de 5,6%.





Já no Programa de Estabilidade 2022-2026, entregue em abril do ano passado, o executivo apontava para 2024 um crescimento do PIB de 2,6%, uma taxa de IHPC de 1,7%, uma taxa de desemprego de 5,6%, um défice de 0,3% e uma dívida pública de 109,8%.





O PE deverá indicar também a Bruxelas o impacto orçamental de algumas medidas de política, sinalizando também quais os apoios temporários para mitigar o impacto de inflação que se irão manter em 2024.