Programa de rendas acessíveis entra em vigor a 1 de julho

O Governo quer incentivar os proprietários a pedirem rendas 20% abaixo do preço de mercado, através da isenção de IRS ou IRC, o que definirá limites nas rendas por tipologia de casa e por concelho.



Além das rendas mais baixas, o objetivo desta lei é dar também estabilidade aos inquilinos, com contratos de cinco anos, no mínimo.



A Secretária de Estado da Habitação explica quais as regras, em termos de rendimento, se aplicam à candidatura a este programa.