Programa Nacional de Regadios com 59 candidaturas aprovadas e investimento público de 400 ME

"Foram já aprovadas 59 candidaturas que beneficiam 67 mil hectares, num investimento público que ronda os 400 milhões de euros, a que acresce a aprovação do estudo para segurança de barragens, no valor de mais de 1,5 milhões de euros", disse a ministra numa audição perante o grupo de trabalho da Lei de Base do Clima.

Maria do Céu Antunes justificou o reforço da aposta no regadio, com a concretização do Programa Nacional de Regadios, num investimento total de 560 milhões de euros, com a necessidade de "mitigar o efeito das secas prolongadas" e criar "uma maior resiliência aos efeitos das alterações climáticas", mas também de "modernizar os regadios existentes, tornando-os mais eficientes".

"Para podermos promover uma ocupação do território e a viabilidade das explorações agrícolas, independentemente da sua dimensão, precisamos de ter água e precisamos de saber geri-la melhor", sustentou.