Programa Porta 65. Governo aprova subida dos tetos das rendas

O ministro das Infraestruturas sublinha que o aumento muito significativo das rendas fez com que muitas casas ficassem fora do programa.



Assim um T2 em Lisboa passa de um limite de 756 para 1150 euros em 2023.



No caso do Porto, o teto atual é de 581 euros. Passa para 1000 euros.



O governo diz que se trata de um reforço de 30 por cento no programa de apoio ao arrendamento jovem.