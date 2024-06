Programa Regional do Centro abre concursos no valor de 108 milhões de euros

"A publicação destes sete avisos de concurso, destinados ao investimento de proximidade, significa mais um avanço na implementação do Programa Centro 2030", realçou a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, em comunicado enviado à agência Lusa.

O concurso será efetivado por via da contratualização com as Comunidades Intermunicipais

Trata-se, disse Isabel Damasceno, de "valores muito relevantes para investimentos nas áreas da saúde, educação, social e ambiente".

Os concursos destinam-se aos programas Ciclo Urbano da Água em Alta (30ME), Eficiência Energética na Administração Local (60 ME), Infraestruturas de cuidados de saúde primários (4,4 ME), Equipamentos de cuidados de saúde primários (1,1 ME), Novos modelos de organização de prestação de cuidados de saúde de proximidade (3ME), Infraestruturas e Equipamentos sociais (7,2ME) e Infraestruturas do ensino básico e/ou do ensino secundário -- 2.ª fase de operações do PT2020 (2,3ME).

Segundo a CCDRC, o Programa Centro 2030 está alinhado com as prioridades da União Europeia e estrutura-se em cinco objetivos estratégicos: Centro mais competitivo e inteligente, Centro mais verde, Centro mais conectado, Centro mais social e inclusivo e Centro territorialmente mais coeso e próximo dos cidadãos.

Além do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), o Programa Regional Centro 2030 inclui o Fundo para a Transição Justa, destinado a mitigar os impactos socioeconómicos da transição para a neutralidade carbónica resultantes do encerramento da Central Termoelétrica do Pego, através do apoio à diversificação da atividade económica do território e aos trabalhadores afetados.