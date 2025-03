Programa Regional do Centro defende barragem de Girabolhos e conclusão do IC6

O documento, que está em consulta pública até 11 de abril em participa.pt, define as grandes linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento da região Centro até 2030, estabelecendo também um programa de execução para responder a desafios identificados.

Nesse documento, consultado pela agência Lusa, são elencados dois projetos estratégicos para o desenvolvimento e coesão da região Centro cuja concretização está dependente do Governo, sendo defendida a construção das barragens de Girabolhos (Mondego) e Alvito (Ocreza, afluente do Tejo), canceladas em 2016, e a conclusão do Itinerário Complementar 6 (IC6).

Segundo o PROT do Centro, a construção da Barragem de Girabolhos, servindo concelhos do distrito da Guarda, e a do Alvito, servindo concelhos do distrito de Castelo Branco, são justificadas quer pela necessidade de reservas de água num contexto de alterações climáticas, como pelo impacto que estes investimentos teriam na "minimização de riscos de cheia.

Girabolhos, através da construção de uma conduta, permitiria também assegurar o abastecimento de água a populações da região de Viseu e reduziria o risco de cheias em Coimbra e no Baixo Mondego.

É ainda assinalado que no caso do Alvito permitiria reforçar o caudal ecológico e resiliência hídrica do Tejo, entre outros benefícios.

Já a conclusão do IC6, no troço entre Tábua e Covilhã, o PROT considera-o importante para a conectividade da região, assumindo-se também como uma oportunidade para testar novas e mais sustentáveis técnicas de construção em todas as suas fases, apelidando o projeto de "Green Road" (estrada verde).

Além destes projetos dependentes da vontade do Governo, são apontados vários projetos-piloto para a região Centro, em que está envolvida a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Nestes, estão incluídos, entre outros, um centro para atração e integração de empresas e imigrantes em Arganil e no Fundão, um centro de competências na microeletrónica (Aveiro e Ílhavo) e um centro para desenvolvimento de processadores (Covilhã e Fundão).

Além destas iniciativas, há ainda uma terceira categoria cuja execução dos projetos cabe a municípios, comunidades intermunicipais e outras entidades.

Nesta vertente, o PROT prevê um projeto de aldeias criativas em Dornelas do Zêzere (Pampilhosa da Serra) e outro na Sortelha (Sabugal), um projeto para o desenvolvimento do setor cinematográfico e audiovisual entre Coimbra e Figueira da Foz, e a criação de uma rede de logística mais eficiente na região Centro, entre outros.

O documento, com cerca de 300 páginas, aponta também para desafios transversais da região, como a demografia, as alterações climáticas e a economia do conhecimento.

Nas opções estratégicas, o PROT defende a promoção das "atividades económicas do futuro", melhoria dos níveis de acesso à habitação, o ordenamento das zonas costeiras, a promoção de sistemas de transportes sustentáveis, diminuição do consumo de energia, entre outras.

No caso da mobilidade, defende-se a construção da autoestrada entre Coimbra e Viseu, a qualificação do IC8 e uma linha ferroviária que ligue Aveiro, Viseu, Guarda e Vilar Formoso, cruzando com a futura linha de alta velocidade (LAV).

O PROT propõe também que a LAV não se centre sobretudo na ligação direta entre Lisboa e Porto, mas assegure várias ligações diárias entre as estações de Aveiro, Coimbra e Leiria.