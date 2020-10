Programa Revive Faróis será lançado "muito em breve"

"Anunciámos agora a ferrovia [Revive Ferrovia] e, muito em breve, vamos anunciar outros programas idênticos, em particular em parceria com o Ministério da Defesa, nos faróis, o Revive Faróis, que é, de facto, também um ativo junto ao mar", avançou Rita Marques, em entrevista à agência Lusa.

Segundo a governante, este programa tem como objetivo criar condições ao investimento privado no setor do turismo.

"Nós somos um país de navegadores e, portanto, nestes mares conturbados e agitados que vivemos atualmente, faz sentido, também, continuar a trabalhar, criar investimento, criando condições para que os nossos investidores e os nossos operadores económicos possam investir no setor e, portanto, muito em breve vamos continuar a trabalhar a marca Revive, em particular com os faróis", acrescentou a secretária de Estado.

O Revive Faróis vai juntar-se aos programas recentemente anunciados Revive Natureza, em que foram lançados concursos de 17 imóveis de antigas casas florestais que serão reconvertidos para animação turística, e Revive Ferrovia, para recuperação de estações ferroviárias desativadas.

"Os empresários têm respondido de uma forma muito, muito enérgica e no caso, por exemplo, do Revive Natureza, em que nós lançámos no primeiro lote 17 imóveis, antigas casas de guardas florestais, já tivemos mais de 100 manifestações de interesse".

Já o Revive Ferrovia, "é um programa que segue o modelo dos Revive anteriores. Ou seja, vai facilitar a reabilitação e animação turística de imóveis que se encontram num estado devoluto", afirmou, em 29 de setembro, a governante, aquando da assinatura de contratos de financiamento com autarquias e agentes económicos, no âmbito do Programa Valorizar, que decorreu na Universidade de Évora.

Trinta estações ferroviárias desativadas e devolutas, situadas no Alentejo e no Norte, integram o novo programa do Governo Revive Ferrovia para serem, em 2021, concessionadas a privados, reabilitadas e reconvertidas para fins turísticos.

Antes, em Sousel, no distrito de Portalegre, junto à estação ferroviária, a governante participou na cerimónia de assinatura de um protocolo entre as sociedades IP Património e Turismo Fundos, que formalizou a criação do programa Revive Ferrovia.

Os concursos, adiantou Rita Marques, "em princípio serão lançados em lote", tendo em conta a experiência adquirida com os outros dois programas Revive - Património e Natureza.

As 30 estações que integram o programa Revive Ferrovia situam-se nas linhas do Moura, Évora/Estremoz, Évora/Estremoz/Portalegre, Alentejo, Alentejo - traçado primitivo e do Sabor, e nos ramais de Reguengos, Mora, Cáceres e de Monção, nos distritos de Évora, Beja, Portalegre, Bragança e Viana do Castelo.