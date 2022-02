Projeto avalia níveis de sustentabilidade do território de Vouzela

Este projeto surge no âmbito da certificação de Vouzela enquanto destino turístico sustentável e, numa primeira fase, estudará o comportamento e as motivações dos turistas, com a ajuda dos vinte operadores e locais turísticos. Posteriormente, serão auscultados os residentes e os operadores turísticos locais.

O presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira, explicou hoje que o Observatório para a Sustentabilidade é "um projeto estratégico que visa, por um lado, a recolha de informação em diferentes domínios" e, por outro, a monitorização "de um largo conjunto de boas práticas de sustentabilidade a disseminar no território".

Dessa forma, acrescentou, será possível "obter dados concretos sobre atividades e comportamentos adotados pela população local, turistas ou entidades públicas e privadas, os quais irão apoiar a tomada de decisão na gestão do concelho enquanto destino turístico sustentável".

"Para além de darmos cumprimento a um requisito da certificação Biosphere Destination, o observatório irá ajudar-nos a promover o desenvolvimento e a proteção dos nossos recursos, dando informação sobre volumes de visitantes, impacto económico, opiniões de responsáveis, movimentos, tendências e enquadramento regional e nacional do destino Vouzela", frisou o autarca.

A recolha de informação permitirá perceber a origem, o perfil, a motivação e o comportamento dos turistas, identificar as dinâmicas turísticas, conhecer o impacto do turismo e medir o grau de predisposição para a adoção de comportamentos sustentáveis por parte de todos os envolvidos.

Os dados serão recolhidos através de questionários disponibilizados numa aplicação para telemóvel ou `tablet`, desenvolvida por uma empresa de Aveiro.

A operacionalização do Observatório para a Sustentabilidade será feita no âmbito de uma parceria com o ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.

Hoje, numa sessão de apresentação do projeto, Rui Ladeira apelou aos operadores que peçam aos turistas que os procuram que preencham os questionários, porque se trata de "um passo determinante" do projeto.

"Num projeto desta natureza, é fundamental o `feedback` de todos em relação aos diversos aspetos cujos indicadores se pretendem recolher e monitorizar", afirmou.

O autarca considerou que só com esse "trabalho de proximidade e de insistência" é que será possível ter os dados e, posteriormente, tirar conclusões.

Depois dos turistas, será auscultada a opinião dos operadores turísticos e dos habitantes "em relação ao impacto da atividade turística e das preocupações com a sustentabilidade nos seus espaços e no território", acrescentou.