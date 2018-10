Projeto de demolição de fábrica de pirotecnia de Tui entregue ao tribunal

Lusa29 Out, 2018, 17:41 | Economia

Aquele plano resultou, explicita a autarquia galega, de uma sentença do Tribunal Superior de Justiça que determinou, em 2015, a suspensão da atividade daquela unidade.

A fábrica de pirotecnia, situada na localidade de Baldráns, pertence ao mesmo proprietário do armazém clandestino que explodiu, em maio, provocando a morte a duas pessoas, ferindo 37, sendo que 31 casas ficaram totalmente destruídas e 300 danificadas, com um total de 800 pessoas afetadas das localidades de Paramos e Guillarei.

Francisco Lameiro encontra-se em prisão preventiva indiciado pela prática dos crimes de homicídio por negligência, danos e lesões por negligência, risco de catástrofe e posse ilegal de explosivos.

Além da fábrica, selada em setembro, e do armazém que explodiu foram descobertos mais dois espaços clandestinos de material explosivo em Tui, todos detidos por Francisco Lameiro.

Segundo o cronograma hoje divulgado pela Câmara de Tui, na fronteira com o concelho de Valença, no distrito de Viana do Castelo, "a empresa tem até dia 31 de outubro, para proceder ao despejo voluntário das instalações".

"No caso de incumprimento a Câmara procederá à execução coerciva do despejo, o que exigirá a elaboração de um plano, para o qual a empresa deverá fornecer um inventário de materiais existentes nas instalações", especifica o município.

Este plano "será enviado posteriormente às forças policiais e à subdelegação do Governo", sendo que antes de ser executado "terás de ser aprovado em reunião de Governo local e comunicado ao proprietário, que poderá recorrer da decisão".

Segundo a Câmara de Tui, caberá ao Conselho Municipal contratar uma empresa especializada para a execução da remoção do material existente na fábrica e que poderá multar a Pirotecnia La Gallega por não realizar o despejo voluntário das instalações".

O prazo estimado para a execução do despejo pela Câmara Municipal é de três meses, sendo que caberá à empresa proprietária da fábrica de pirotecnia proceder à demolição do edifício, de acordo com um projeto, para o qual terá um período de um mês para cumprir, a partir do final do processo de despejo".

Caso a empresa La Gallega não proceder à demolição da fábrica, caberá à Câmara de Tui fazê-lo sendo necessária a elaboração de um projeto que terá de ser analisado pelas entidades locais.

"O tempo total estimado para o despejo e demolição das instalações La Gallega será de oito meses, caso o município tenha de o cumprir coercivamente".

Em maio, o tribunal de Pontevedra decretou prisão preventiva, sem fiança, para o dono da fábrica de pirotécnica e de três armazéns clandestinos de material explosivo.

Após a explosão, a Câmara de Tui criou um fundo de emergência, de um milhão de euros, para apoiar as famílias afetadas pela explosão.