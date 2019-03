Projeto ibérico alia a mobilidade elétrica ao turismo em sete áreas naturais

Lusa20 Mar, 2019, 15:05 / atualizado em 20 Mar, 2019, 15:09 | Economia

O projeto MOVELETUR - Turismo Sustentável e Mobilidade Elétrica em Espaços Naturais tem como principal objetivo ligar áreas naturais das zonas raianas dos dois países e inclui, no total, de ambos os lados da fronteira, a aquisição de nove veículos e 91 bicicletas elétricas, além da instalação de 25 postos de carregamento e do desenvolvimento de uma plataforma de monitorização e reserva de veículos elétricos.

O projeto é desenvolvido no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e tem um orçamento de 909 mil euros, cofinanciado em 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

"A ideia é construir a hipótese de um turista ou viajante que queira fazer um `tour` natural andar de área natural em área natural, na zona raiana, sem que tenha grandes dificuldades de locomoção em termos do carregamento do seu veículo elétrico", explicaram à agência Lusa George Ramos, Rogério Dionísio e Paula Pereira, os responsáveis do instituto (IPCB) pelo projeto.

A instituição de ensino superior está a trabalhar, essencialmente, a mobilidade dentro da área natural da serra da Malcata, que envolve os municípios de Penamacor (distrito de Castelo Branco) e do Sabugal (distrito da Guarda).

Contudo, o IPCB acabou por ir um pouco mais longe e estender a sua intervenção até Almeida, por uma questão de facilidade de ligação às áreas naturais espanholas envolvidas na iniciativa.

"O que ficou acordado com os parceiros, especificamente no caso da Malcata, o que vamos colocar ali são três postos de carregamento e vamos disponibilizar aos municípios [Penamacor e Sabugal], bicicletas elétricas", indicou George Ramos.

O IPCB ficou ainda com a responsabilidade de desenvolver uma aplicação que já está disponível no Google e que permite a gestão dos espaços, disponibiliza informação dos recursos, principalmente do ponto de vista turístico, a localização dos postos de carregamento e a tipologia das bicicletas e dos veículos elétricos disponibilizados.

"A aplicação está disponível na plataforma Google. Permite que o turista possa saber o local onde se encontram as bicicletas e permite também fazer a reserva das mesmas", referiu Rogério Dionísio.

Outra componente importante da participação do IPCB diz respeito à formação.

"A maior parte das pessoas que trabalham com veículos não está devidamente habilitada para resolver problemas relacionados com o veículo elétrico. Temos um processo formativo, quer presencial, quer `online`. Vamos oferecer formação especificamente para conseguir que uma determinada franja de público possa obter essas qualificações", frisou.

A formação será ministrada presencialmente e via plataforma `e-learning`, sendo que no primeiro caso deverão ser realizados dois cursos, um no Sabugal e outro em Penamacor.

Quanto à formação `online`, será bilingue (português e espanhol), para todos os parceiros envolvidos no projeto.

O projeto, sem fins lucrativos, é promovido pela Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que tem como parceiros portugueses o IPCB, a OesteSustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, a Câmara Municipal de Bragança e a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Região do Barroso (ADIRBA).

Conta ainda com os parceiros espanhóis Ente Regional de la Energía de Castilla y León e a Diputación de Ávila.

Em Portugal, as áreas naturais protegidas que estão envolvidas são o Parque Nacional Peneda-Gerês - Ecomuseu de Barroso, o Parque Natural de Montesinho e a Reserva Natural da Serra da Malcata.

Do lado espanhol, integram o projeto o Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, o Parque Natural Arribes del Duero, o Parque Natural Las Batuecas - Sierra de Francia e o Parque Regional Sierra de Gredos.