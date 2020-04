Projetos de economia circular na construção ganham financiamento de 3,5 ME

"De entre as 25 candidaturas submetidas, os projetos selecionados visam contribuir para aumentar a aplicação dos princípios da economia circular no setor da construção, atendendo ao desempenho ambiental de materiais, componentes e produtos, a metodologias e tecnologias inovadoras, bem como à redução de resíduos de construção e demolição e a sua incorporação em novos materiais e produtos", lê-se num comunicado enviado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Financiado em 85% pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - EEA Grants, concretamente no âmbito do programa EEA Grants Ambiente, os oito projetos vencedores, escolhidos entre 25 candidaturas submetidas, são desenvolvidos em várias zonas do país, como por exemplo Açores, Santarém, Braga, Lisboa e Porto.

São ainda desenvolvidos por pequenas empresas, consórcios de institutos públicos, associações setoriais e universidades, esclarece o ministério.

O Programa EEA Grants, iniciado em 1994, tem uma dotação global de 102,7 milhões de euros para o período entre 2014 e 2021, apoiando cinco áreas: crescimento azul, ambiente, conciliação e igualdade de género, cultura, cidadãos ativ@s.