Projetos enfrentam terrorismo e concorrência internacional

"O desafio da volatilidade dos preços no mercado internacional, aliada às possibilidades de entrada de novos fornecedores de LNG da América do Norte, Austrália, Tanzânia e Sudeste da Ásia sempre foi bem conhecido e bem identificado nos instrumentos de orientação do Governo para a gestão do setor, com destaque para o Plano Diretor do Gás (PDG)", escrevem os analistas.

"Portanto, ultrapassadas as questões de segurança, que são a condição `sine qua non` para o avanço dos projetos, há uma necessidade urgente de o Governo voltar a usar o Plano Diretor do Gás (PDG) como referência instrumento orientador, apostando em adicionar valor ao gás no país, através da produção e exportação de produtos acabados (GTL, metanol, fertilizantes, energia elétrica, GPL, entre outros), por via dos quais pode colocar Moçambique na rota da industrialização", apontam.

Num relatório sobre a evolução do setor do gás no país e a nível internacional, com o título `Moçambique pressionado`, esta instituição de acompanhamento das políticas do Governo titula que "Total investe no Uganda, Tanzânia retoma negociações do gás e Qatar anuncia expansão do maior projeto de LNG do mundo", argumentando que Moçambique tem de tornar-se competitivo para atrair os investidores externos.

"Enquanto em Moçambique reinam incertezas sobre a retoma dos projetos da bacia do Rovuma devido aos ataques terroristas, na vizinha Tanzânia e no Uganda foram anunciados avanços significativos em projetos petrolíferos liderados pela francesa Total, a mesma empresa que fechou as portas em Afungi devido à insegurança", salientam os analistas, acrescentando que "fora de África, o Qatar está a avançar com a expansão do maior projeto de LNG do mundo, uma estratégia que pode reduzir o espaço de manobra para entrada de novos `players` no mercado de hidrocarbonetos".

O relatório surge na mesma altura em que a petrolífera Total anunciou `força maior` para suspender as obras no norte do país, avolumando os receios sobre a concretização do projeto no qual o país assenta boa parte das perspetivas de financiamento do desenvolvimento económico e que servirá para suportar o aumento dos custos com as prestações da dívida pública a partir de 2024.

"Apesar do otimismo em relação ao projeto liderado pela Total, a mais recente suspensão por tempo indeterminado e a rescisão de contratos com fornecedores aumenta as incertezas sobre o futuro do gás da bacia do Rovuma", concluem os analistas.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024, avaliado em 20 mil milhões de euros, e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.