Projetos previstos no PRR podem avançar antes do dinheiro de Bruxelas

Os projetos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência podem avançar antes da chegada do dinheiro de Bruxelas. O ministro do Planeamento diz que há dinheiro previsto no Orçamento do Estado.