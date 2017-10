Promoções de bacalhau salgado seco `esmagam` margens da indústria - associação

Lusa11 Out, 2017, 09:42 | Economia

"É uma evidência, que talvez só passe despercebida aos consumidores, que as frequentes ações promocionais de bacalhau salgado seco são realizadas com um preço de venda ao público que não acompanha a estrutura de custos envolvida", afirmou à agência Lusa o secretário-geral da AIB, Paulo Mónica.

O responsável garantiu que a aquisição e os custos de produção "não são obviamente tidos em conta quando se realizam estas promoções" e, assim, a indústria, fica comprometida nas suas margens num setor com grande concorrência internacional e necessidade de investimentos na produção.

"Por fim, colocando o bacalhau no mercado nestas circunstâncias, [a indústria portuguesa] acaba obviamente esmagada nas suas margens e com a sua sobrevivência comprometida", disse o secretário-geral, acrescentando que outra consequência desta situação é uma "forte instabilidade" na relação com fornecedores e canais de distribuição.

"Se tivermos em conta outros fatores, como os custos de contingência, consideravelmente mais caros do que os dos nossos concorrentes, caso da energia, então percebemos o delicado contexto em que estamos envolvidos", afirmou, em declarações à Lusa.

Num seminário sobre bacalhau, no mês passado, o Conselho Norueguês das Pescas (Norge), citando estudos, informou que 67% do bacalhau salgado seco é vendido em promoção.

Respondendo a questões da Lusa, o responsável indicou ainda que a sobrevivência desta indústria se deve à sua capacidade de inovação e modernização, em particular ao desenvolvimento de novas unidades de produção que apostaram no pronto a cozinhar, ou seja, no bacalhau demolhado ultracongelado.

Este produto tem somado um "peso cada vez maior nas vendas totais de bacalhau em Portugal e revelou-se decisivo também para as exportações da indústria portuguesa", que, por outro lado, tem perdido quota de mercado para as importações de bacalhau salgado seco, recordou a AIB.

"A conjugação destas duas situações levou naturalmente à concentração da indústria, sobrevivendo os produtores que conseguiram resistir e adaptar-se", concluiu o secretário-geral.

Este ano é tido como o da "evolução dentro desta nova categoria de produto que é o bacalhau demolhado ultracongelado".

"Assistimos a um momento histórico de transição do consumo, do bacalhau salgado seco para o bacalhau demolhado ultracongelado, graças à forma como a indústria portuguesa antecipou a necessidade deste produto, inclusive no canal Horeca (cafés e restaurantes)", comentou Paulo Mónica.

"Ao mesmo tempo, manter-se-á o cenário de esmagamento das margens no bacalhau salgado seco e a forte concorrência internacional pela aquisição de matéria-prima. A indústria portuguesa terá que bater-se cada vez mais com os outros países consumidores de bacalhau, que valorizam cada vez mais este peixe, em detrimento de outras espécies", antecipou ainda à Lusa.