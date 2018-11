Partilhar o artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica Imprimir o artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica Enviar por email o artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica Aumentar a fonte do artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica Diminuir a fonte do artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica Ouvir o artigo Promulgado diploma do Governo que regula serviços de pagamentos e moeda eletrónica