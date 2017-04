Proposta da Lone Star tem equilíbrio adequado - Presidente executivo

Lusa 12 Abr, 2017, 20:06 | Economia

"Se estou otimista? Naturalmente. Eu estava otimista - antes de ter propostas - que as propostas surgiriam, depois continuei otimista que as propostas surgissem em respeito a uma proposta equilibrada de compra da instituição e, naturalmente, que a proposta que surgiu tem o equilíbrio adequado para que seja uma proposta que dê os seus passos no sentido da sua conclusão", afirmou o responsável.

António Ramalho, que falava na conferência de imprensa para apresentação das contas do Novo Banco em 2016, em Lisboa, disse ainda que a expectativa de ser concluída a venda ate ao verão - como disse hoje o ministro das Finanças no parlamento - é muito positiva, mas que se não acontecer será "seguramente por esse período ou um pouco mais tarde".

"Mas vamos esforçar-nos intensamente por concluir esta fase que estas contas denotam", acrescentou.

O Novo Banco anunciou hoje que teve prejuízos de 788,3 milhões de euros em 2016, o que compara com o resultado consolidado negativo de 929,5 milhões de euros registado em 2015.

O banco que resultou da resolução do Banco Espírito Santo (BES) justificou os resultados com o "elevado nível de provisionamento" feito no ano passado, que atingiu os 1.374,7 milhões de euros.

A maior parte das provisões foram para crédito problemático, no valor de 672,6 milhões de euros.

Já o resultado operacional do grupo Novo Banco foi positivo em 386,6 milhões de euros, acima dos 125 milhões de euros de 2015, sublinhou a instituição, que considera que este resultado é "demonstrativo da [sua] capacidade de geração de receitas".

Questionado sobre as previsões de próximos resultados, o presidente do banco não quis fazer antecipações, justificando o trabalho que vai agora ser feito.

"Há neste momento um trabalho de conjugação, obviamente, ao Novo Banco daquilo que é a proposta do comprador em relação à casa e em relação ao Novo Banco sobre o seu plano estratégico e aquilo que é o conhecimento exato das condicionantes com que esse plano estratégico pode ser desenvolvido. Portanto, novidades haverá quando esse plano estratégico for aprovado por Bruxelas como o Plano Estratégico do Banco. Não me cabe a mim ainda referi-lo", afirmou.

A venda do Novo Banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star foi anunciada em 31 de março pelo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, em conferência de imprensa, tendo sido explicada horas mais tarde pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

No mesmo dia foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e a Lone Star, para a alienação de 75% do Novo Banco, mantendo o Fundo de Resolução 25%.

O grupo norte-americano vai realizar injeções de capital no montante total de mil milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros logo no fecho da operação e 250 milhões de euros até 2020.