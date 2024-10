A proposta de Orçamento do Estado foi "pré-aprovada" na reunião do Conselho de Ministros desta manhã.

Num curto comunicado, o Executivo esclarece que a versão final aguarda o "desenrolar das negociações em curso com o Partido Socialista".



É na descida do IRC que está o desacordo.



O ministro da Presidência afirmou, na RTP, que é preciso encontrar uma alternativa à proposta do PS, que pretende transformar a descida do IRC num crédito fiscal ao investimento.