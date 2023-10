Proposta de Orçamento do Estado aprovada em Conselho de Ministros

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024, a apresentar à Assembleia da República no dia 10 de outubro", lê-se em comunicado do Governo.O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou na passada sexta-feira aos partidos com assento parlamentar as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

Após a entrega no Parlamento, a proposta orçamental será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro. A votação final global está marcada para 29 de novembro.



c/ Lusa