Economia
Proposta OE2026. Menos impostos, mais despesa, apoios extra e ter excedente
Foto: João Marques - RTP
O Governo vai entregar ao meio-dia a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, no Parlamento. Nova redução nos impostos, um aumento do complemento solidário para idosos, conquistar um crescimento acima dos dois por cento em 2026 e manter as contas em excedente.
O economista Filipe Grilo - no programa Ponto Central desta manhã - destacava que não será por acaso que aquilo que se conhece, para já, da proposta de orçamento do Governo são as medidas boas.
Mas o professor da Porto Business School revela algumas preocupações.