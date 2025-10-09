Em direto
Governo entrega e apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2026

Proposta OE2026. Menos impostos, mais despesa, apoios extra e ter excedente

por Rita Fernandes - Antena 1

Foto: João Marques - RTP

O Governo vai entregar ao meio-dia a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, no Parlamento. Nova redução nos impostos, um aumento do complemento solidário para idosos, conquistar um crescimento acima dos dois por cento em 2026 e manter as contas em excedente.

Metas exigentes que o executivo procura atingir com o novo caderno de encargos do Estado.

O economista Filipe Grilo - no programa Ponto Central desta manhã - destacava que não será por acaso que aquilo que se conhece, para já, da proposta de orçamento do Governo são as medidas boas.

Mas o professor da Porto Business School revela algumas preocupações.
