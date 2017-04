Partilhar o artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade Imprimir o artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade Enviar por email o artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade Aumentar a fonte do artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade Diminuir a fonte do artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade Ouvir o artigo Propostas do BE e PCP sobre trabalho por turnos vão a debate na especialidade