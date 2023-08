Propostas fiscais. Mendonça Mendes acusa PSD de "competição à direita" e de não cumprir com compromisso eleitoral

“Acho que”, partido que “se popularizou por fazer propaganda a baixar impostos”, considerou Mendonça Mendes em entrevista ao, na RTP3.“Penso que o PSD está a procurar dar uma resposta àquilo que são as dificuldades que tem na direita, mas fá-lo curiosamente beneficiando um outro partido à direita, que é o partido que se alimenta precisamente da falta de confiança dos portugueses nas instituições”, afirmou.

O secretário de Estado adjunto disse ainda ter sempre “muita cautela” quando ouve as propostas fiscais do PSD, pois considera esse partido “um pouco errático naquilo que é a sua proposta fiscal”.

O responsável argumentou ainda que “as propostas que hoje foram anunciadas, quando forem votadas pelos deputados do PSD,do que aquele que estão agora a propor”.Mendonça Mendes lembrou que “o PSD, quando foi a eleições, disse que iria baixar o IRC logo em 2023 e continuaria a fazê-lo em 2024, e que deixaria para 2025 e 2026 uma descida de 800 milhões de euros no total do IRS se as condições assim o permitissem”.

Assim sendo, o Governo quer que os social-democratas expliquem aos eleitores que votaram no partido “as razões que os levam a alterar aquilo que é o seu compromisso eleitoral”.

Governo promete continuar a baixar impostos

Questionado sobre medidas concretas para a redução de impostos, o adjunto de António Costa referiu que “desde 2016, todos os anos – e nem a pandemia o impediu de fazer – temos vindo consecutivamente a diminuir o IRS de forma transversal para todas as famílias”.



António Mendonça Mendes frisou que o Governo “já sinalizou que continuará a fazer” essa redução. As propostas concretas só serão, no entanto, apresentadas no próximo Orçamento do Estado.

Entrevista na íntegra ao secretário de Estado adjunto António Mendonça Mendes



Sobre a proposta do PSD para fixar um IRS máximo de 15 por cento para os jovens até aos 35 anos, o responsável disse ter “alguma dificuldade em perceber essa medida”, já que “a taxa média efetiva de imposto paga em Portugal é de 13 por cento de IRS”, sendo que a do IRS jovem “é bastante abaixo” dessa percentagem.



O PSD apresentou, esta quarta-feira, medidas detalhadas para baixar os impostos. São cinco propostas para "uma reforma fiscal de fundo", resumiu o vice-presidente do partido.