Propriedades acima dos 600 mil euros vão custar mais IMI

O Diário de Notícias avança que o adicional ao IMI vai ser cobrado quem tenha património com valor superior a 600 mil euros.



Sob alçada deste novo imposto estão os prédios classificados como habitacionais, terrenos para construção e ainda as heranças indivisas.



As empresas com imóveis afetos à habitação também têm que pagar.



O imposto é pago de uma vez em setembro. O governo estima arrecadar 130 milhões de euros.