Proprietários da restauração iniciam vigília junto à Câmara Municipal do Porto

Foi montado um acampamento, com dezenas de lamparinas acesas.A vigília não tem data para terminar e vai ter no local, em permanência, 24 horas por dia, 6 empresários que vão dormir em tendas, mas sem cumprir greve de fome.A empresária Branca Pereira, do Movimento das Mulheres pela Restauração, garantiu à RTP que sem mais apoios do Governo, não será possível salvar o negócio.

Outro dos empresários presentes nesta vigília, no Porto, Pedro Brito, garante que esta iniciativa de protesto serve também para demonstrar solidariedade em relação aos colegas que estão em greve de fome, em Lisboa. perante um problema que afecta todos os donos de restaurantes.