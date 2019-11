Prós e Contras. Movimentos debateram lítio na RTP

Foram vários os movimentos cívicos em defesa do património que estiveram no debate da RTP. Os ânimos exaltaram-se em alguns momentos. Uma das principais preocupações é a desflorestação e a contaminação das águas. Algumas aldeias dizem já ter sido prejudicadas durante as fases de prospeção e pesquisa.