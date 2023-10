Proteção Civil pode transferir cerca de 32,6 milhões de euros para bombeiros

A proposta do Orçamento do Estado para 2024, que o Governo entregou na terça-feira na Assembleia da República, indica que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está autorizada a transferir cerca 32.655.196 euros em 2024 para as associações humanitárias de bombeiros

Este ano o financiamento às corporações de bombeiros voluntários foi de 31,7 milhões de euros

A ANEPC fica autorizada a transferir para as associações humanitárias de bombeiros "as dotações inscritas nos seus orçamentos referentes a missões de proteção civil, incluindo as relativas ao sistema nacional de proteção civil e ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro", refere a proposta do Orçamento do Estado.

Além deste montante, o orçamento do Ministério da Administração Interna para o próximo ano prevê também que as associações humanitárias de bombeiros voluntários possam receber 53,2 milhões de euros no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), sendo este montante destinado exclusivamente para o pagamento de despesas relacionadas com o combate aos fogos.