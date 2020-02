Protesto de agricultores corta trânsito em troço da autoestrada espanhola com ligação ao Algarve

Os veículos, na sua maioria tratores, saíram cerca das 10:30 (hora de Lisboa) de uma área de serviço que se encontra no sentido Espanha -- Portugal, perto da cidade fronteiriça de Aiamonte, e entraram na autoestrada, paralisando o trânsito, inicialmente apenas nesse sentido.

Contudo, conforme constatou a Lusa no local, pouco depois, alguns dos manifestantes que seguiam a pé atrás da caravana de veículos saltaram o separador central da via e bloquearam o trânsito também no sentido Portugal -- Espanha, antes da saída 131 da A49 para Ayamonte Este.

A cidade de Ayamonte, na província espanhola de Huelva, região da Andaluzia, é a última antes da Ponte Internacional do Guadiana, que liga a região autónoma da Andaluzia ao distrito de Faro.