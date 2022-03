Protesto de camionistas leva a bloqueio da ponte sobre o Guadiana

Do lado espanhol, dezenas de pescadores juntaram-se à manifestação. Alegam que já há falta de produtos nas cadeias de supermercado espanholas.



Em causa está a escalada do preço dos combustíveis que leva os camionistas a pedirem novos apoios ao governo.



Em Espanha, o gasóleo está neste momento mais caro do que a gasolina.



O trânsito na A49 chegou a estar bloqueado entre as 6 e 7 horas da manhã mas depois da limpeza das vias a travessia da ponte internacional do Guadiana voltou à normalidade.