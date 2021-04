Protesto de investigadores e bolseiros pela prorrogação das bolsas

A Fenprof e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) organizaram uma concentração junto ao edifício do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), na Estrada das Laranjeiras, onde vão deixar um abaixo-assinado exigindo a prorrogação de todas as bolsas em curso ou que tenham terminado durante a vigência das medidas de contingência.

Além da prorrogação das bolsas de investigação, o protesto tem como objetivo exigir a abertura de novas edições dos concursos CEEC (Concurso Estímulo ao Emprego Científico) e de Projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) em 2021.

O fim das taxas de entrega de teses e a "democratização das Instituições de Ensino Superior por forma a garantir o direito dos trabalhadores científicos a eleger e ser eleito, independentemente do tipo de vínculo" são outras das reivindicações apontadas pela ABIC no seu `site`.

Os trabalhadores pedem ainda que seja revogado o Estatuto do Bolseiro de Investigação e que os trabalhadores científicos sejam integrados nas respetivas carreiras.

Em comunicado, a Fenprof acusou o ministro Manuel Heitor de viver "no País das Maravilhas" e de "parecer não entender o significado de precariedade nem as profundas implicações na vida de quem assim trabalha".

A Fenprof alertou para o "fracasso do PREVPAP", o programa de regularização dos vínculos precários: Dos 3.264 requerimentos feitos, apenas 13% foram aprovados, segundo números desta estrutura sindical.

A federação reconhece como positivo "muitos investigadores terem finalmente tido acesso a contratos de trabalho, em vez de bolsas de investigação", mas lembrou que estes "continuam em situação precária, e muitos têm visto os contratos caducar".

"O número de contratações para a carreira, com contratos de trabalho por tempo indeterminado, é residual. O Programa de Estímulo ao Emprego Científico, a grande bandeira do ministro, realiza contratações a prazo em 97% dos casos, e o PREVPAP, enquanto programa com que o Governo se comprometeu para regularizar as contratações precárias do Estado, foi um logro para os para os docentes e investigadores do ensino superior", acusa a federação.