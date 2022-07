Protocolo construção civil. Empresas unem-se para qualificar jovens dos PALOP

É uma forma de combater, em concreto, a falta de mão-de-obra qualificada no setor. O Centro de Formação Profissional da Construção Civil do Norte e três das maiores Construtoras do país assinaram um protocolo de cooperação e vão receber jovens vindos dos PALOP, com garantia de emprego no final do curso.