Provedora sugere investimento intenso ou regresso à AT da cobrança de dívidas da Previdência

A receção de "um volume crescente de queixas" sobre a cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social levou a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, a decidir a realização de uma inspeção às SPE, abrangendo 11 das 22 existentes no país.

No relatório final sobre estas inspeções, hoje divulgado, a Provedoria de Justiça observa que "a dimensão da realidade que carece de melhoria no universo inspecionado é de tal ordem", que para lhe fazer face "apenas duas alternativas parecem viáveis".

Uma dessas alternativas é retomar o sistema que vigorou até 2001, previamente à criação das SPE, "voltando-se a atribuir à AT competência para a cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social".

Ou então, refere o documento, "se investe intensivamente na criação de condições que permitam ao IGFSS [Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social], ao ISS [Instituto da Segurança Social] e ao II,IP [Instituto de Informática] atuar de forma concertada e direcionada para uma cobrança eficiente e consentânea com os direitos dos cidadãos".

"Não cabe à Provedora de Justiça definir qual a melhor opção de entre as duas assinaladas, mas não pode também este órgão do Estado, depois de tomar conhecimento da realidade descrita no presente Relatório, deixar de suscitar a questão, nem pode, tão pouco, deixar de demandar que à análise e decisão da mesma seja conferida a importância, a atenção e a dignidade de que é merecedora: cobrar tudo o que é devido, mas apenas o que é devido, será a única forma de conciliar eficiência na cobrança com respeito pelos direitos dos cidadãos", acentua.

Num comunicado publicado hoje no seu site, a Provedoria de Justiça indica estas inspeções confirmaram "práticas irregulares lesivas dos direitos dos cidadãos", dando como exemplo situações de cobrança de dívida inexistente, de penhoras de contas bancárias acima do valor legalmente permitido, de demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados ou ainda de não notificação atempada e correta dos prazos de pagamento das dívidas.

Para a Provedoria de Justiça, a quantidade e a exigência técnica do trabalho a cargo das SPE "demanda que estas se encontrem dotadas de meios informáticos que sejam verdadeiras ferramentas auxiliares do seu trabalho", sendo, por isso, urgente repensar "a atual multiplicidade de aplicações, a funcionar em diferentes plataformas, bem como permitir/agilizar a acessibilidade dos funcionários a toda a informação essencial à gestão dos processos de execução fiscal".

Ainda no que à parte informática diz respeito, documento produzido pelo organismo tutelado por Maria Lúcia Amaral considera importante que haja interconexão com as bases de dados da AT e do IRN (Instituto dos Registos e do Notariado), mas deixa a questão sobre se é financeiramente viável que o Estado continue a "investir separada e simultaneamente em sistemas informáticos que visam um mesmo fim".

É que, acrescenta, "AT e SS (via IGFSS) têm competências idênticas para a cobrança coerciva de dívidas, fazem-no através do mesmo procedimento (execução fiscal), regulamentado pelas mesmas normas (salvo especificidades pontuais) e nenhuma sinergia se deteta, na relação entre estes dois mundos".

Na sequência destas inspeções a Provedoria de Justiça produziu um conjunto de recomendações com vista à eliminação e prevenção das irregularidades detetadas e à melhoria das condições de trabalho.