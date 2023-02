Proveitos do alojamento turístico mais do que duplicam em 2022 e superam 2019

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "no conjunto do ano de 2022 (dados preliminares), os proveitos do setor do alojamento turístico cresceram 114,7% no total e 117,0% nos relativos a aposento (+16,5% e +17,7%, face a igual período de 2019, respetivamente), em resultado de 26,5 milhões de hóspedes (+83,3%) e 69,5 milhões de dormidas (+86,3%)".

No ano passado, face a 2021, as dormidas aumentaram 22,8% nos residentes e 149,8% nos não residentes e ficaram "muito próximas" do nível de 2019 (-0,9%; -5,0% nos não residentes e +8,6% nos residentes).

As dormidas de não residentes voltaram a superar as de residentes (67,0% do total de dormidas), ainda que "ligeiramente abaixo" do peso que tinham em 2019 (69,9% do total), detalha o INE.