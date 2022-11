Proveitos do turismo aumentam 70,3% em setembro face a 2021 e superam 2019

"Os proveitos totais aumentaram 70,3% [em termos homólogos] para 608,2 milhões de euros e os proveitos de aposento atingiram 469,2 milhões de euros, refletindo um crescimento de 74,5%. Comparando com setembro de 2019, registaram-se aumentos de 21,3% e 22,5% nos proveitos totais e de aposento, respetivamente", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE) nos dados da `Atividade Turística` relativos a setembro.

No mês em análise, o setor do alojamento turístico - hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, pousadas e quintas da Madeira), alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas, correspondendo a variações homólogas de +41,3% e +37,4%, respetivamente (+33,2% e +32,3% em agosto, pela mesma ordem).

Face a setembro de 2019, registaram-se crescimentos de 0,2% e 0,7%, respetivamente.