Proveitos turísticos mais do que duplicam até novembro

Segundo os dados da `Atividade Turística` de novembro do ano passado do Instituto Nacional de Estatística (INE), "no conjunto dos primeiros 11 meses de 2022, os proveitos totais cresceram 118,2% e os relativos a aposento aumentaram 120,4%".

Comparando com igual período de 2019, verificaram-se aumentos de 16,2% e 17,4%, respetivamente.