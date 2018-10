Província angolana de Malanje tem 346 milhões de euros para projetos sociais até 2022

Lusa04 Out, 2018, 11:06 | Economia

Segundo o documento, emanado da I Sessão Ordinária do governo provincial de Malanje, realizada quarta-feira na capital da província, os projetos destinam-se maioritariamente a setores como o rodoviário, agricultura, desenvolvimento rural, educação, saúde, energia, águas, requalificação urbana, juventude e desporto.

Ao longo do exercício económico deste ano, através das verbas disponibilizadas no Orçamento Geral do Estado (OGE), foram já aplicados 6.000 milhões de kwanzas (17,3 milhões de euros), maioritariamente no quadro do Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza nos 14 municípios da província, com uma execução financeira na ordem dos 31%.

Do valor aprovado, 37% destina-se ao projeto "Cuidados Primários de Saúde", enquanto a operacionalização das infraestruturas foi a tarefa de menor despesa, devido à insuficiente atribuição de quotas financeiras, segundo o comunicado.

A primeira sessão ordinária do governo provincial teve por objetivo apreciar a proposta de OGE para 2019, o plano de desenvolvimento provincial 2018-2022 e o relatório semestral do programa de combate à pobreza, bem como informar os membros sobre a utilização de cem milhões de kwanzas (290 mil euros) pelas administrações municipais.

Presidido pelo governador provincial, Norberto dos Santos, o encontro teve a participação de diretores de gabinetes provinciais, administradores municipais e quadros do governo.